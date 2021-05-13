سيف ومريم والعنود أول مواليد العيد في دانة الإمارات في أبوظبي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي صباح أول أيام عيد الفطر السعيد 3 مواليد بينما ودّع الشهر الفضيل بولادة 7 مواليد في 30 رمضان (آخر أيام الشهر الفضيل)، واستقبل مستشفى دانة الإمارات خلال شهر رمضان 420 مولوداً منهم 19 توأماً و222 مواطنًا ومواطنة، بينما بلغ عدد الذكور 216 طفلاً والإناث 204 اناث، وبذلك ارتفع اجمالي عدد المواليد الى 23 ألفاً و 439 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى اليوم الخميس 13 مايو 2021.

واستقبل مستشفى دانة الامارات مولوده الأول في أول أيام عيد الفطر السعيد الساعة 10:16 صباحاً لعائلة يمنية وأسموه سيف، أما ثاني مواليد عيد الفطر السعيد في مستشفى دانة الامارات في ابوظبي فكانت أنثى لأسرة أردنية وولدت الساعة 10:19 صباحاً، وقد استقبلت مستشفى دانة الامارات المولودة الثالثة في أول أيام عيد الفطر السعيد الساعة 10:28 صباحاً من أول أيام العيد وبلغ وزنها 2.58 كغم .

وفي نفس السياق غمرت الفرحة قلبي الوالدين الأوكرانيين زياد سالوفم وفيوريكا بتريشينا والوالدين الإماراتيين ناصر راشد سالم راشد الكعبي ووضحة سالم علي محمد لقدوم مواليدهم في صباح يوم الخميس. حيث رُزق زياد سالوفم وفيوريكا بتريشينا بطفل، بينما رُزق ناصر راشد سالم راشد الكعبي ووضحة سالم علي الكعبي بطفلة. وقد زادت فرحة الأهالي بالمواليد لقدومهم في عيد الفطر السعيد.

ولد الطفل دانيال في تمام الساعة 00:00 وبلغ وزنه 2770 غراما. بينما الطفلة موزة التي وُلدت في الساعات الأولى بلغ وزنها 2450 غراما. يتمتع الطفلان بكامل الصحة والعافية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز