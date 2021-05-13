شاطئ ومارينا عجمان يجذبان المتنزهين خلال العيد

المصدر: عجمان : اسامة احمد

استقطب شاطئ عجمان على امتداد الكورنيش ومنطقة مارينا، الزوار والأهالي احتفالا بالعيد وتجمع الناس على شكل حلقات في جو من المرح.

كما تجمع الزوار حول مطاعم والمقاهي، إضافة توجه الناس الي العديد من المطاعم المطلة على الشاطئ.

وكان شاطئ عجمان الوجهة الاولى للزوار في أول أيام عيد الفطر المبارك القاصدين للتنزه والاستمتاع بأجواء البحر حيث اجتمعت الأسر على امتداد الشاطئ ويمارس الكثير من المتنزهين السباحة في الأماكن المسموح بها إضافة إلى تواجد فرقة الإنقاذ البحري التابعة لإدارة الدفاع المدني لمراقبة الشاطئ من اجل سلامة المتنزهين .

كما يقوم بعض الزوار بممارسة ركوب الدرجات الهوائية، والبعض الاخر فضل التقاط الصور التذكارية بمناسبة العيد السعيد.

تم وضع لوحات تحذر من السباحة في الاماكن التي توجد بها تيارات بحرية من قبل دائرة البلدية والتخطيط وبالتعاون مع الادارة العامة للدفاع المدني لتحذير رواد الشاطئ من السباحة في الاماكن التي تشكل خطورة على سلامتهم.

واستمتع الجميع بقضاء الاوقات الجميلة وممارسة الالعاب حيث يمارس الكثير من الشباب لعب الكرة الطائرة وكرة القدم كما تم تخصيص مسار خاص لممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية على طول امتداد الشاطئ إلى جانب وجود ممرات لممارسة رياضة المشي.

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