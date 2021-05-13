شاهد.. شرطة أبوظبي تسعد الجمهور بمفاجأة صباح العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت دورية السعادة المواطنين والمقيمين في المناطق السكنية بأبوظبي بوضع بالونات السعادة وعليها عبارة "عيدكم مبارك" على سياراتهم ليلا ليتفاجو بها صباحاً عند خروجهم لأداء صلاة العيد معبرين عن سعادتهم وبهجتهم بهذه اللفتة الجميلة من شرطة أبوظبي ومثمنين مبادراتها المتميزة في مختلف المناسبات .

وشارك عناصر دورية السعادة الجمهور الفرحة بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم دوام الصحة والسلامة و الالتزام بالقيادة الآمنة وحماية مستخدمي الطريق ورعاية الأطفال ومراقبتهم في مختلف المواقع بما يحقق التطلعات في استمرارية السعادة في حياتنا بلا حوادث .

وأكدت شرطة ابوظبي اعتزازها بنشر السعادة والايجابية في المجتمع موضحة انه من حق الجمهور مواطنين ومقيمين وزوار أن يشعروا بالسعادة في وطن يؤسس ويعمل من أجل سعادتهم ويؤمن بأن بناء القدرات في مجال السعادة والإيجابية وجودة الحياة عامل مهم وأساسي في نشر الثقافة والوعي وممارستها بشكل عملي يوميا في حياتنا.

ولفتت إلى اهتمامها بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ قيم السعادة والايجابية باعتبارها نمطاً وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات من أجل توفير البيئة المثالية لتحقيق التنمية المجتمعية السليمة والمستدامة في مجتمع يصنع سعادته وينشرها في محبة وتسامح وتعايش سلمي مع مختلف الجنسيات حتى أصبحت السعادة رمزا لحضارة وطن يعمل على نشر السعادة في كل حين .

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