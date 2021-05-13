طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر

المصدر: العين - وام

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر ، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام.

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