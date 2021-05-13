أحمد ومنصور بن محمد: نهنئ قيادتنا وشعب دولتنا الحبيب

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر«تويتر»: «نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب دولتنا الحبيب وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد.. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر»: «بمناسبة عيد الفطر المبارك نتقدم بالتهنئة لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وكل عام وأنتم بخير».

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