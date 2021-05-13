حمدان وهزاع وسيف بن زايد: كل عام والإمارات بخير

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعيد. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد عبر «تويتر»: خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وحكام الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الفطر، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد عبر«تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر أعاده الله عليكم بمزيد من البركة والسعادة، وجعله باباً واسعاً للخير والعطاء وكل عام وأنتم بخير». وقال سمو الشيخ سيف بن زايد: «مبارك عيدكم، وكل عام والإماراتوقيادتها وأهلها وكل الأمة العربية والإسلامية وجميع البشرية بخير وصحة وسلامة وأمان».

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