شرطة الشارقة تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من القنوات المعتمدة للإبلاغ عن المخالفات والتجـاوزات الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشـار فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ) بين أفراد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

داعية الأفراد إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات المتاحة. وهي مركز الاتصال 901 وخدمة «حارس» عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة.

ونوهت القيادة العامة بأن المخالفة ستكون 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة، و 5 ألاف درهم للمشاركين.

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