شرطة دبي تختتم «بأفكاركم نبتكر» بجلسة عن الاستعداد للخمسين

المصدر: دبي - البيان

اختتم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، آخر جلساته الرمضانية ضمن مبادرة «بأفكاركم نبتكر» في عامها الثاني عبر نظام الاتصال المرئي، بعنوان «الجلسات الاستعداد للخمسين برؤية حكيمة».

وتحدث خلال الجلسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني، والشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، خبيرة تنمية اجتماعية، والعميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، فيما أدار الجلسة الإعلامي أحمد اليماحي من مؤسسة أبوظبي للإعلام. واستعرض حمد الرحومي استعداد مجلس الوطني الاتحادي للخمسين سنة القادمة لمواكبة أهداف واستراتيجية ورؤية الحكومة، مؤكداً أهمية مراجعة الإنجازات التي تحققت منذ قيام الاتحاد حتى الآن وما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات وخطط وصولاً للنتائج التي تحققت، بهدف الاستعداد للخمسين سنة القادمة، وعمل نقلة نوعية وفق خطط مدروسة.

من جانبه، تحدث العميد غيث السويدي عن استعداد وزارة الداخلية للمشاركة في احتفال مرور خمسين سنة على قيام الاتحاد، وما وصلت إليه من إنجازات، بمشاركة مختلف القيادات الشرطية، وفق استراتيجية وزارة الداخلية وأجندة شاملة وضعتها شرطة دبي.

إجراءات

وأضاف أن شرطة دبي حرصت منذ بداية الجائحة على التأكيد على الإجراءات الاحترازية يومياً خصوصاً في بيئة العمل من خلال التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وتوفير المعقمات، مؤكداً أن أبناء زايد قادرون على تحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات استعداداً للخمسين سنة القادمة لبناء مستقبل مشرق.

بدورها، تحدثت الشيخة علياء القاسمي عن أهمية تمسك أفراد المجتمع بالقيم والعادات والتقاليد لتحقيق أهداف الحكومة خلال الخمسين سنة المقبلة، ودور الأسرة الإماراتية خلال الخمسين سنة المقبلة في تغذية القيم الاجتماعية وزرعها في الأبناء، ودور المؤسسات الاجتماعية في وضع استراتيجيات للمحافظة على الموروث الاجتماعي، مؤكدة أن العائلة نواة المجتمع، وهي التي تعكس العادات والتقاليد والثقافة التي تتوارثها الأجيال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز