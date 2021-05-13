«إسلامية الشارقة» تفتتح 4 مساجد

المصدر: الشارقة - وام

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «الألفة» ومسجد «الاحتساب» ومسجد «السابقين» بمدينة الشارقة، ومسجد «الصفح» بمنطقة البطائح وذلك استجابة لحاجة قاطني هذه المناطق لتيسير إقامتهم للشعائر والعبادات بكل سهولة وطمأنينة.

شيدت المساجد الأربعة وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، مع كافة المرافق الخدمية التي من شأنها توفير الأجواء الإيمانية لمرتادي المساجد.

وأشار عبدالله خليفة السبوسي رئيس الدائرة إلى أن افتتاح هذه المساجد جاء استمراراً للنهج الذي تسير عليه الإمارة في تشييد وبناء المساجد في كافة الضواحي والمناطق، تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تسهيل وصول قاطني الإمارة إلى دور العبادة وتسهيل إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز