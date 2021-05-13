اليوم العالمي للتمريض مناسبة لإبراز الدور المهم للكوادر الطبية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة لإبراز الدور الحيوي الذي تؤديه الكوادر التمريضية في النظام الصحي والمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مما يعزز من مكانة مهنة التمريض في تطوير خطط الرعاية الصحية المستقبلية.

وأشار السركال إلى أنه في هذا الإطار تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز جاذبية المهنة واستقطاب واستبقاء الكفاءات المواطنة لأنهم حصن الوطن في أوقات الأزمات، مع التركيز على دور التمريض في الصحة الوقائية للمجتمع، والاستفادة بشكل أفضل من تكنولوجيا المعلومات والأبحاث، بهدف تعزيز مهارات الكوادر التمريضية، وتوفير البيئة الداعمة وأدوات التطوير.

ولفت إلى أن تداعيات جائحة «كوفيد 19» أظهرت دور خط الدفاع الأول كمصدر طمأنينة وثقة، وأثبتت كوادرنا التمريضية كفاءتها وقدرتها على مواجهة هذه الجائحة من قلب الحدث بقدر عالٍ من المهنية والمسؤولية.

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