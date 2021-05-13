تكريم الفائزين بمسابقات شرطة دبي الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبدالله حسين أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية الـ 38 لشرطة دبي، والتي تنظمها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بمشاركة متميزة من العسكريين والمدنيين وأصحاب الهمم من كلا الجنسين.

وقال العميد خالد علي فهد شهيل في كلمة حفل الختام، إن المسابقة التي تنظمها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تحظى باهتمام ودعم كبيرين من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والتي تلقى إقبالاً ملحوظاً من العاملين في شرطة دبي، وأن المسابقة التي دأبت شرطة دبي على تنظيمها لإداراتها ومراكز الشرطة منذ أكثر من 32 عاماً، حظيت بمشاركة مميزة من العنصر النسائي وأصحاب الهمم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز