لقاح «فايزر» في مركزي «دبي بارك» و«المسح الوطني بعجمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، عن توفر لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لفيروس «كوفيد 19» في مركز دبي باركس، ومركز المسح الوطني في عجمان التابعين لشركة «صحة».

وقالت، إنه يمكن للراغبين في الحصول على هذا اللقاح حجز موعد عبر تطبيق «صحة» لأخذ التطعيم في هذين المركزين.

وأكدت شركة «صحة» أهمية أخذ اللقاح ضد «كوفيد 19» لتسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع.

وتوفر شركة «صحة» لقاح «فايزر-بيونتيك» كذلك في عدد من مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة، وهي: مركز صحة لتطعيم كوفيد 19 – ميناء زايد، مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، مركز مدينة محمد بن زايد الصحي، مركز الباهية الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز صحة لتطعيم الكوفيد 19 في مركز العين للمؤتمرات، ومركز نعمة الصحي في مدينة العين، وفي مركز الظفرة لطب الأسرة.

وبإمكان جميع أفراد المجتمع تلقى لقاء فايزر-بيونتيك ماعدا الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة من أخذ اللقاح، وكذلك الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة أو أكثر من أي لقاح آخر ضد كوفيد 19، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من حالات محددة، إذ سيتم تقييم ذلك من قبل الفريق الطبي، وكذلك الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة تجاه أي من مكونات اللقاح، والأطفال دون سن 16 عاماً.

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