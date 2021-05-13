«كهرباء دبي» تهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر المبارك

المصدر: دبي - البيان

تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تبريكات

وقال معالي الطاير: «يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا العزيزة بالخير واليمن والبركات».

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