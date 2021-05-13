مجلس ضاحية الخالدية يبهج الأطفال بتوزيع العيديات

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مجلس ضاحية الخالدية في الشارقة مبادرة جديدة، تضاف إلى مبادراته الرامية إلى إسعاد الأسر المتعففة في الضاحية، من خلال إيصاله للعيديات إلى كل الأطفال، ضمن مبادرته، التي أطلقها تحت شعار (إسعادهم فرحتنا).

ونجح مجلس الضاحية من خلال فرقه التطوعية في إسعاد الأطفال مع دخول عيد الفطر السعيد، بتقديم العيديات في سلال متنوعة وهي (أجفر) باللهجة المحلية روعي فيها تطبيق الاشتراطات الاحترازية، وإعدادها وفق أعداد الأطفال في كل أسرة، وإيصالها إلى منازلهم لإدخال الفرحة والبهجة لكل الأطفال.

وحملت السلال (أجفر)، التي وزعت مساء أمس، بجانب العيديات لكل طفل تقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك.

وتعد مبادرة (إسعادهم فرحتنا) واحدة من المبادرات، التي يطلقها مجلس ضاحية الخالدية.

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