شرطة رأس الخيمة تهنئ القيادة والمجتمع بالعيد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تقدم اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيوخ أولياء العهود وإلى شعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

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