شرطة عجمان تكمل استعداداتها لإجازة العيد

المصدر: عجمان - وام

أكملت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها كافة لتأمين حركة المرور خلال إجازة عيد الفطر السعيد في جميع أنحاء الإمارة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الإدارة وضعت خطة متكاملة لتأمين الحركة المرورية خلال العيد تقوم على تكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسية وفي مختلف مناطق الإمارة، منعاً لتشكل الازدحام، ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ولفت الفلاسي إلى أنه سيتم نشر 45 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان، مشيراً إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش وتهور، واللهو بالمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفة.

تجنب التجمع

وناشد الجمهور دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا بتجنب التجمع وتبادل الزيارات وتقديم والتهاني والمباركة بهذه المناسبة بطرق آمنة بعيداً عن الملامسة الجسدية والمصافحة، مشدداً على أهمية ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشدد مدير إدارة المرور والدوريات على ضرورة التزام سائقي المركبات عموماً، والسائقين من فئة الشباب خصوصاً، بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقانون المروري على الطرقات، متمنياً لهم الأمن والسلامة وعيد فطر سعيداً خالياً من الحوادث.

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