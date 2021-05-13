بلدية الشارقة: خطط عمل على مدار الساعة استعداداً للعيد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد وفق خطط لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، أو حملات رصد جميع مشوّهات المظهر العام.

وصرح ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن كل قطاعات البلدية وإداراتها وضعت خطط عمل استعداداً لاستقبال العيد من خلال تشكيل فرق تعمل على مدار الساعة.

وأكدت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن البلدية نظمت 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري و4 آلاف زيارة على الصالونات ومراكز التجميل في الفترة نفسها.

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