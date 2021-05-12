خليفة بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بالعيد

المصدر: أبوظبي - البيان

رفع الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أسمى آيات التهنئة والتبريك للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال: إن من أعظم مقاصد عيد الفطر، الرسالة الدينية التي تؤكد على النفحات الإيمانية والقيم التي عشناها في شهر رمضان المبارك، القائمة على البر والتواصل الإنساني وتأدية الفرائض والطاعات والتعاطف بين الناس، ونستبشر في قادم الأيام برحمة العزيز الحكيم بزوال الوباء عن كافة الأقطار والأمصار.

ودعا المولى العلّي القدير أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عدة على قائد المسيرة المباركة، وعلى شعب الإمارات الكريم بنعمة الأمن والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمجد، وبناء مجتمعات الفضيلة التي تسودها الوحدة والسلام والازدهار.

وأكد الجهود الراسخة التي بذلتها حكومة الإمارات لدعم المتطوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الرعاية الطبية المقدمة بأعلى الجهوزية والاستعداد، فضلاً عمّا لمسه المجتمع من وعي واهتمام في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقاية المستمرة للحفاظ على الصحة العامة، في ظل التطورات التي نعيشها من انتشار الجائحة العالمية.

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