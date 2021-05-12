صورة لهلال شوال في سماء دبي

المصدر: البيان الإلكتروني، تصوير: تميم التميمي

نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر شوال 1442 هـ من إمارة دبي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 12 مايو 2021م في الساعة 19:11 وكانت استطالة القمر 8.3 درجات وارتفاعه عن الأفق 4 درجات وعمر الهلال 0.8 يوماً ومكث الهلال 38 دقيقة .

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية في الدولة أن يوم "الأربعاء" هو المتمم لشهر رمضان وأن "الخميس" هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر مساء الأربعاء - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية وعليه فإن الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان وأن "الخميس" الموافق 13 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1442 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورفع الوزير وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود .. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر السعيد.

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