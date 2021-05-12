محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات بعيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال سموه عبر تويتر: أهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.. داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام ومحبة لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

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