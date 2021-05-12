طقس الإمارات غداً.. صحو ومائل للحرارة نهاراً

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً.

وأوضخ المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. و يكون الموج الخليج العربي خفيفا

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 01:47 و الجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:26..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا

و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 22:00 و الجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 26 75 15

دبي 39 27 80 25

الشارقة 40 24 80 15

عجمان 39 26 85 25

أم القيوين 38 24 80 20

رأس الخيمة 34 26 80 40

الفجيرة 38 28 85 30

العين 43 25 75 10

ليوا 42 21 85 15

الرويس 38 22 70 20

السلع 38 23 75 25

دلما 37 27 85 25

طنب الكبرى 36 26 85 50

طنب الصغرى 36 26 85 50

أبو موسى 36 26 85 50

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