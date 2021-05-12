بلدية دبي تنفذ 4690 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال يومين

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 4690 زيارة تفتيشية خلال يومي 10و11 الشهر الجاري، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية لجميع المؤسسات 99 %، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 4659 مؤسسة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 10 صالونات ومؤسسة غذائية بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات، كما تم مخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 14 تنبيهاً.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على المتابعة اليومية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتشمل اشتراطات ملزمة من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهد تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويتم التأكد خلال الجولات التفتيشية من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز