خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون القادة بالعيد

المصدر: أبوظبي ــ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة، بالمناسبة، إلى القادة. وتلقى سموهم،برقيات تهنئة من أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، بالمناسبة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني بالمناسبة، خلال اتصالات هاتفية، مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز