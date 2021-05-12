تدشين مشروع المغيرة السكني بتكلفة 1.2 مليار درهم

المصدر: المرفأ - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة مشروع «المغيرة» السكني في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

ويمتد مشروع المغيرة السكني الذي يضم 410 فلل سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ ملياراً و264 مليون درهم على مساحة 206 هكتارات وتقوم بإنجازه هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وفق معايير «الحي الإماراتي» الهادفة إلى إقامة مجتمعات إسكانية متكاملة بطابع عمراني يعكس الهوية والتراث الإماراتيين.

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