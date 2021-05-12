العويس: كوادرنا التمريضية أثبتت كفاءتها المهنية والإنسانية

المصدر: دبي - وام

أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع عن فخر الوزارة واعتزازها بالكوادر الطبية والتمريضية بالدولة تقديراً لجهودهم العظيمة ومثابرتهم من أجل صحة وسلامة المرضى وتحصين المجتمع، مقدمين نموذجاً إنسانياً ملهماً، وملبين نداء الواجب في كل الأوقات كمصدر طمأنينة وثقة، حيث أثبتت كوادرنا التمريضية كفاءتها وقدرتها في الميدان بقدر عالٍ من المهنية والإنسانية وتقديم أفضل الرعاية الصحية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف اليوم 12 مايو من كل عام.

وقال معاليه: إن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية ومكانتها الحيوية في دعم التغطية الصحية الشاملة لاسيما في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19»، والتي أبرزت الدور الكبير للكوادر التمريضية في خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع.

ولفت معاليه إلى أن القيادة الرشيدة جسدت عبر مواقفها وتوجيهاتها التقدير والعرفان للكوادر الطبية الذين لبوا نداء الواجب والوطن بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكدين اتحاد شعب دولة الإمارات أمام التحديات.

دور أساسي

وأوضح أنه في ظل هذا الدور الأساسي الذي أدته الكوادر الصحية وضعت الوزارة صحتها وسلامتها على رأس أولوياتها من خلال التأهيل والتدريب المستمر وتوفير كل متطلبات الحماية المهنية لهم.

وأكد معاليه أن مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المناسبة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة التي أتت ثمرة لتعاونٍ بنّاء ومثمر بين الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة يسلط الضوء على المكانة المهمة التي بلغها الكادر التمريضي.

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