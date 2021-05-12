تعاون بين «الاتحاد إسكو» وهيئة الطاقة المستدامة البحرينية

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطاقة المستدامة، رائدة تطبيقات ومشاريع الاستدامة في مملكة البحرين، الانخراط في شراكة استراتيجية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة في مجالات الاستدامة.

وخلال حفل افتراضي وقعت كل من الاتحاد إسكو وهيئة الطاقة المستدامة مذكرة تفاهم، وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا - رئيس هيئة الطاقة المستدامة بالبحرين.

ومن خلال مذكرة التفاهم، سيتبادل الطرفان أفضل التجارب والممارسات العالمية حول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدعم جهود الاستدامة في مملكة البحرين.

مبادرات

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تنفيذ مبادرات الطاقة المستدامة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكل مذكرة التفاهم هذه إطار عمل وتعاون مشترك في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في مملكة البحرين، ومن المأمول من خلال المذكرة أن يقوم كلا الطرفين بالتعاون لاستشراف ودراسة القطاعات ذات العلاقة بالطاقة في مملكة البحرين.

فرصة

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يسرنا أن نوقع مذكرة التفاهم الاستراتيجية هذه بين الاتحاد إسكو وهيئة الطاقة المستدامة.. ويمثل هذا التعاون فرصة فريدة لتبادل الخبرات إقليمياً وعالمياً في قطاع الاستدامة وكفاءة الطاقة.. ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية في كفاءة الطاقة والاستدامة لتحقيق أهدافنا المشتركة ومواصلة مسيرة التطوير، لمستقبل أفضل ومستدام».

من جهته قال الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا: «تؤكد هيئة الطاقة المستدامة التزامها نحو مستقبل أكثر استدامة ومواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف الوطنية للمملكة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.. وتؤمن هيئة الطاقة المستدامة بأن هذا التعاون مع الاتحاد إسكو سينعكس إيجاباً على عملية تطوير كفاءة الطاقة والاستدامة».

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