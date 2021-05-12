حملات تفتيشية مجدولة على المطابخ والصالونات بأم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أنجزت بلدية أم القيوين كافة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر السعيد عبر إجراءات احترازية مشددة، ويأتي ذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

والتأكد من التزام الجميع بمعايير الصحة الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة وتفعيل قواعد التباعد المكاني بمختلف أشكاله، كما تم وضع خطة احترازية مسبقة لاستعدادات مقاصب الإمارة لاستقبال الذبائح من الجمهور، كما ستكثف فرق التفتيش من الحملات المجدولة على صالونات الحلاقة والصالونات النسائية والمطابخ الشعبية قبل وخلال عطلة العيد.

وقال سالم خلفان بن حسين مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة إن دائرة البلدية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد بإجراءات احترازية مشددة في الإمارة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في سوق الخضار والفواكه نظراً للزيادة المتوقعة في عدد المستهلكين.

حيث سيتم تزويد السوق بالكمامات والقفازات ومطهرات اليد لاستخدام الجمهور، والكاشف الحراري للتأكد من السلامة العامة، كما تم وضع ملصقات على الأرض وحواجز تنظيمية لضمان التباعد الاحترازي للجمهور إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى الشبرة وتنفيذ حملات تفتيشية مجدولة على السوق خلال الفترة الصباحية والمسائية.

وأضاف أن إدارة الصحة العامة والبيئة ستقوم بحملاتها التفتيشية الدورية على المحال والمنشآت الغذائية خاصة المطاعم والمطابخ الشعبية التي يكثر الطلب عليها، إلى جانب التفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية في الفترة المسائية وذلك للتأكد من مدى تطبيق أصحاب الصالونات للتدابير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة الجمهور.

وأوضح مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة: "أن مقاصب البلدية بدأت استعداداتها مبكراً في أم القيوين وفلج المعلا والراعفة لتوفير احتياجات المستهلكين خلال عيد الفطر السعيد، لافتاً إلى أن المقاصب في الإمارة ستعود لاستقبال الجمهور بمواقيتها المعتادة قبل شهر رمضان المبارك، مبيناً أن كافة هذه الاستعدادات الاحترازية المشددة تأتي في إطار حرص بلدية أم القيوين على المحافظة على الصحة العامة وسلامة الجمهور ومنع تفشي الأمراض، مناشداً المواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل على الرقم ‪0506866011‬ على مدار الساعة‪‬‬.‬‬‬‬

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