دائرة الشؤون الإسلامية تكرم المشاركين في فعالية «قراء دبي»

المصدر: دبي - البيان

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي المشاركين في فعالية «قراء دبي» للعام 1442هـ - 2021م ضمن برنامج رمضان دبي، والذين بلغ عددهم 48 قارئاً ، بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم»، إلى جانب كل من الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، المشرف العام للجنة قراء دبي، وجاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة المؤسسات الإسلامية، رئيس اللجنة.وثمن مدير عام الدائرة جهود اللجنة المنظمة القائمة على إخراج هذا المشروع القرآني الذي جمع الطاقات المحلية الشابة المتنوعة لتأدية الشعائر الدينية.

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