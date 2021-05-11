عبدالله اليحيائي: إكمال كل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

أعلن طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن عن إكمال كل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد لتكون في خدمة سكان المدينة وزوارها طوال أيام العيد، حيث قامت إدارة العمليات بالبلدية بوضع آلية للعمل من خلال تكثيف جهود كوادرها البشرية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال برنامج لتنظيم عمل مراقبي إدارة الخدمات العامة والبيئة من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصحية والغذائية العاملة في المدينة، بالإضافة إلى ذلك إجراء حملات تفتيشية مفاجئة على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء، للتأكد من التزامها بكل التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقاً.

وأوضح اليحيائي أن «مقصب» البلدية يفتتح أبوابه من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، ويعمل يوم الجمعة بالفترة الصباحية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وبالفترة المسائية يعمل من الساعة 2 ظهراً وحتى 6 مساءً، حيث سيكون الذبح تحت إشراف طبي من قبل الأطباء البيطريين.

وحث اليحيائي جميع سكان المدينة على استخدام خدمة «الحجز الإلكتروني للذبح»، وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للسكان، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية الرابط www.dhmun.shj.ae، واختيار الخدمة وإجراء الحجز المسبق للذبح بطريقة سهلة ومرنة، وذلك للابتعاد عن الازدحام والاختلاط خلال فترة أيام العيد.

بينما يعمل سوق السمك بالإضافة إلى سوق الخضار بالمدينة من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة بالفترة الصباحية من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وبالفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً.

ولفت اليحيائي إلى أن البلدية تقوم على مدار الساعة بتطهير وتعقيم مناطق المقصب والأسواق، مشدداً على ضرورة اتباع الجمهور كل الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل سلامتهم.

وقال إن إدارة الخدمات الهندسية انتهت من تزيين المدينة بالأشكال الهندسية المضيئة وعبارات التهنئة بالعيد السعيد حتى تبث الفرحة والبهجة في نفوس الناس.

وأفاد اليحيائي أن البلدية قامت بتنفيذ جولات تفتيشية مشددة خلال شهر رمضان المبارك على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمنشآت العاملة في المدينة، وذلك من منطلق حرصها على التزام هذه المنشآت بالقوانين والتعليمات.

وفي التفاصيل قال اليحيائي إن قسم رقابة الأغذية نفذ 344 جولة تفتيشية على مختلف المحلات والمصانع والمطاعم والمؤسسات التي تعمل في مجال الغذاء في المدينة، كما نفذ قسم الرقابة الصحية 100 جولة تفتيشية وجه خلالها 4 إنذارات، كما نفذ القسم حملة توعية تدريبية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، لحثها على الالتزام بكل التدابير الاحترازية لعل أهمها؛ التعقيم المستمر والنظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات المُستخدمة.

فيما نفذ قسم الرقابة البيئية 75 جولة تفتيشية، حيث تم تكثيف جهود طواقم العمل في أيام شهر رمضان المبارك في الفترة المسائية بهدف المحافظة على النظافة العامة للمواقع ولضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين.

بينما نفذ قسم الخدمات البيطرية عدداً من الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك منها؛ إجراء فحوصات «كوفيد 19» لكل العاملين بسوق السمك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعتهم لحين تظهر النتائج سلبية.

وقام قسم مكافحة الآفات بتنفيذ عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى حماية سكان المدينة من الآفات الصحية التي قد يتعرضون لها، حيث نفذ القسم 246 حملة لمكافحة الحشرات داخل المنازل والمرافق الحكومية بالمدينة، و6797 حملة لمكافحة الحشرات في حاويات النفايات، و63 خدمة من الحالات الطارئة في مكافحة (حشرات غريبة، عقارب، ثعابين، حيوانات سائبة، قوارض)، وغيرها الكثير من الحملات التي هدفت إلى حماية السكان والحفاظ على صحتهم.

أما قسم التفتيش البلدي فقد وجه 105 ملاحظات خاصة بأقسام وشعب البلدية، و53 ملاحظة خاصة بمنشآت البلدية، ووجه أيضاً 17 ملاحظة خاصة بالشركات والدوائر الأخرى، بينما نفذ 313 زيارة تفقدية لمنشآت البلدية، ونفذ 58 زيارة تفتيشية بخصوص الرخص التجارية، وتلقى 154 مكالمة على الخط الساخن، ورصد شكويين، ووجه إنذارين.

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