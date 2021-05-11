حمدان بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئيس العراقي الأوضاع الإنسانية والصحية في بلاده

المصدر: وام

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالا هاتفيا بفخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق تم خلاله بحث مجالات التعاون الإنساني والطبي على الساحة العراقية.

واطلع سموه من فخامة الرئيس العراقي على تطورات الأوضاع الإنسانية والصحية في بلاده بصورة عامة والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع الصحي العراقي وتداعياتها على حياة المتأثرين والنازحين خاصة في شمال العراق.

كما تعرف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للحد من تفشي الجائحة في العراق وخاصة في مناطق تجمعات النازحين والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر والتعاون حول تعزيز البرامج الصحية للتصدي للجائحة وبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة الصحية الراهنة في أقرب وقت.

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