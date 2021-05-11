مواقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تقام صلاة عيد الفطر السعيد بعد غد الخميس في مدن وإمارات الدولة في التوقيتات التالية:

أبوظبي: 05:57

دبي: 05:52

الشارقة 05:51

عجمان: 05:51

رأس الخيمة: 05:48

الفجيرة: 05:48

أم القيوين: 05:50

العين: 05:50

خورفكان: 05:48

الظفرة: 06:01

وكانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قد أكدت أنه سيتم فتح المصليات قبل صلاة العيد بمدة 15 دقيقة وإغلاقها مباشرة عقب الصلاة، وستبلغ مدة صلاة العيد بما في ذلك الخطبة 15 دقيقة، في حين ستكون مصليات النساء مُغلقة حتى إشعار آخر.

ينما أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة خلال صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع إمارة الشارقة. ومن المقرر أن تقام الصلاة في المصليات والجوامع المعتمدة، على أن تكون مدة الصلاة مع خطبة العيد 15دقيقة وتفتح الجوامع قبل الصلاة بـ15 دقيقة وتغلق مباشرة بعد الانتهاء من خطبة العيد.

ومن المقرر أن تقام صلاة العيد في المصليات والجوامع المعتمدة في جميع إمارات الدولة مع استمرار إغلاق المرافق الخدمية وأماكن الوضوء، ومراعاة تطبيق جميع الضوابط الاحترازية التي تم العمل بها في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك. وأن تلك الإجراءات تهدف سوى للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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