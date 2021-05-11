صقر غباش يدعو لمؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق يوم غد الأربعاء أعمال المؤتمر الطارئ الـ 31 للاتحاد البرلماني العربي، بناءً على دعوة من معالي صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها اليومية على أبناء الشعب الفلسطيني فضلا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح واستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال معالي صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دعوته التي وجهها لكافة رؤساء المجالس البرلمانية العربية الأعضاء في الاتحاد أن هذا المؤتمر الطارئ يشكّل فرصة من أجل اتخاذ موقف يرقى إلى مستوى هذه اللحظة الصعبة التي تجتازها القضية الفلسطينية.

ويتضمن الاجتماع الذي يعقد افتراضياً تحت عنوان: الأوضاع التي تمر بها القدس الشريف وما يتعرض له الاشقاء الفلسطينيين ممارسات بربرية علي أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي كلمة لمعالي صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وبيان ختامي للاجتماع.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلا من: أصحاب السعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري وسمية عبد الله السويدي وناصر محمد اليماحي وسعيد راشد العابدي وعبيد خلفان السلامي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

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