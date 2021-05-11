الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طناً من المواد الإغاثية العاجلة إلى سانت فينسنت والغرينادين

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة إلى جزيرة سانت فينسنت، وسيستفيد منها نحو 5 آلاف شخص، للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تعرض لها السكان جراء ثوران بركان لاسوفريير في دولة سانت فينسينت والغرينادين ببحر الكاريبي، والذي نتج عنه نزوح نحو 15 ألف شخص.

وقال بدر عبد الله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى كوبا وممثل الدولة لدى رابطة الدول الكاريبية: "تسعى دولة الإمارات دائما إلى تقديم الدعم الممكن للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف والتي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات".

وأضاف أن إرسال طائرة المواد الغذائية اليوم إلى سانت فينسنت تعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في توفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين بسبب الآثار السلبية التي تخلفها الكوارث البيئية.

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