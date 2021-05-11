«أصدقاء مرضى السرطان» توزع مير رمضان على عائلات المرضى المتعففة

المصدر: الشارقة - البيان

وزعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان المير الرمضاني (مساعدات غذائية أساسية) على عدد من عائلات مرضى السرطان من ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والإنسانية، وشركات من القطاع الخاص في الدولة، وذلك ضمن برامجها الخيرية وتزامناً مع أيام الشهر الفضيل.

وجاء توزيع المير الرمضاني بالتعاون مع بنك الإمارات الطعام، وشركة الروابي للألبان، وبدعم لوجستي من شركة Fast CFS للشحن، وقد اشتمل المير الرمضاني على مواد غذائية متنوعة قدمها الرعاة، حيث قدم بنك الإمارات للطعام دعماً بمواد غذائية أساسية تحتاجها كل أسرة خصوصاً خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى منتجات الألبان والأطعمة الخفيفة والمخبوزات من شركة الروابي للألبان.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الجمعية على ضمان استمرارية دعمها المستمر لمرضى السرطان وعائلاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز