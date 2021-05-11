338 حملة مكثفة لقسمي البيئة والصحة العامة في بلدية الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة أن قسمي حماية البيئة والصحة العامة نفذا عدداً من الجولات التفتيشية بواقع 338 جولة تفتيشية خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان الكريم، شملت المنشآت العاملة بالإمارة والأسواق والمحلات والمطاعم والمطابخ والتي تمت وفق اختصاص كل قسم ضمن القوانين المتبعة، جاء ذلك في إطار الحرص على حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

13 مخالفة بيئية

وأشار الأفخم أن قسم البيئة التابع للبلدية نفذ حوالي 248 حملة تفتيشية مفاجئة خلال أسبوعين بواقع 124 حملة أسبوعية مكثفة للتأكد من الالتزام بضوابط و اشتراطات السلامة البيئية، وتم خلالها تحرير 13 مخالفة بيئية، في حين نفذ قسم الصحة العامة 90 جولة تفتيشية خلال نفس المدة. وتم القيام بحملات يومية تصل ما بين 6 إلى 7 حملات لكافة المؤسسات العامة في مجال توزيع وبيع المواد الغذائية في الفجيرة، تم خلالها إصدار 44 مخالفة وتسجيل 46 إنذاراً خلال أسبوعين.

وقال الأفخم: إن الهدف من جدول الحملات التفتيشية في شهر رمضان ضمان إلتزام هذه المنشآت بالشروط البيئية وشروط الصحة العامة واستيفائها للإشتراطات التي وضعتها البلدية بشكل عام وفي الشهر الكريم بشكل خاص، لافتاً إلى أن الأقسام في بلدية الفجيرة ستواصل الزيارات التفتيشية بصورة مكثفة حتى فترة عيد الفطر المبارك، ومؤكداً أن البلدية حريصة على إلزام المنشآت بالقوانين واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة الجميع من سكان ومقيمين وزوار للإمارة.

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