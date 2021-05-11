محمد بن حم: الشيخ زايد حول العمل الإنساني إلى أسلوب حياة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلق فريق «عونك يا وطن» التطوعي برعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري مبادرة مجتمعية إنسانية تهدف إلى توفير وتوزيع مستلزمات طبية للأسر المحتاجة في شتى إمارات الدولة وذلك بمساهمة أكثر من 1000 متطوع على مدار أكثر من 4 أشهر، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم لـ«البيان»: نعمل ونجتهد في فريق «عونك يا وطن» التطوعي على ترسيخ العديد من المبادئ السامية التي تتمثل في الإنسانية والخير والعطاء، وجميعها قد نشأنا عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل وسعت القيادة الرشيدة على ترسيخها في المجتمع منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونفخر بأن التاريخ يسجل للمغفور له الشيخ زايد، نجاحه في تحويل العمل الإنساني في دولة الإمارات إلى أسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال، بحيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يمتد إلى التحرك إلى مناطق الأزمات والكوارث الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها، وتقديم أنسب وأرقى سبل العلاج لها.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حم أن الفريق سيجتهد على إطلاق برامج وأنشطة ومبادرات من شأنها أن تؤكد على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تسخير الإمكانات لمساعدة المحتاجين، والفئات المستهدفة عموماً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز