بتوجيهات خليفة ودعم محمد بن زايد
حمدان بن زايد يدشن مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ
دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بتوجيهات رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن زايد، دشنا مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ بمعايير الحي الإماراتي المتكامل".
وأضاف: "يلبي المشروع احتياجات ومتطلبات الأسرة الإماراتية، وفق أفضل المعايير والمواصفات في التصميم والتنفيذ، وبما يتناسب ويتوافق مع اشتراطات الاستدامة".