حمدان بن زايد يدشن مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بتوجيهات رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن زايد، دشنا مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ بمعايير الحي الإماراتي المتكامل".

وأضاف: "يلبي المشروع احتياجات ومتطلبات الأسرة الإماراتية، وفق أفضل المعايير والمواصفات في التصميم والتنفيذ، وبما يتناسب ويتوافق مع اشتراطات الاستدامة".

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