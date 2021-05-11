توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 14:13، والمد الثاني عند 01:27، والجزر الأول عند الساعة 07:51، والجزر الثاني عند الساعة 19:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 10:45، والمد الثاني عند الساعة 21:31، والجزر الأول عند الساعة 16:15، والجزر الثاني عند الساعة 04:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 23 85 20

دبـي 36 21 80 20

الشارقة 73 24 80 25

عجمان 36 23 85 35

أم القيوين 36 22 80 25

رأس الخيمة 34 26 75 35

الفجيرة 37 27 65 30

العين 41 24 40 15

ليوا 42 23 50 10

الرويس 40 22 60 10

السلع 41 24 65 10

دلما 37 26 80 25

طنب الكبرى 35 27 75 35

طنب الصغرى 35 27 75 35

أبو موسى 35 27 75 35 .

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