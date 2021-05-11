محمد بن زايد يبارك للعاهل البحريني بوصول فريق الحرس الملكي قمة إفريست

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بمناسبة وصول فريق الحرس الملكي البحريني قمة إفريست.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده، الإنجاز الذي حققه فريق الحرس الملكي البحريني بوصولهم إلى قمة إفريست، وأحيي الشيخ ناصر بن حمد لجهوده ومتابعته للفريق".

ووصف سموه الإنجاز بأنه "استثنائي، عبَّر عنه أبناء البحرين بعزيمتهم بالوصول إلى أعلى قمة"، مهنئاً فريق الحرس الملكي ومتمنياً لهم التوفيق.

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