"الصحة" تكشف عن 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و المخالطين لهم وعزلهم .. أعلنت الوزارة إجراء 177,688 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 539,138 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,617 حالة.

‌‎ و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

و أعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1,600 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 519,405 حالات.

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