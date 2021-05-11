500 دورية و3 آلاف رجل شرطة لتأمين فعاليات العيد في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء علي عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، عن بعد، بحضور العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والعميد عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز بر دبي.

والعقيد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أنه تم وضع خطة شاملة لتأمين فعاليات عيد الفطر المبارك تتضمن الجانب المروري والأمني، إذ تشارك 500 دورية و3 آلاف فرد من الشرطة و111 سيارة إسعاف و72 سيارة دفاع مدني و32 دراجة هوائية و700 متطوع و2000 رجل أمن خاص لتغطية كافة أنحاء دبي.

ولفت اللواء الغيثي إلى أنه سيتم تأمين المصليات والمراكز التجارية والأماكن المفتوحة للتنزه والأسواق والشواطئ وغيرها من المواقع التي ستشهد إقبالاً من الجمهور خلال فترة العيد.

، لافتاً إلى أنه سيتم التدقيق على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ«كوفيد 19» مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام تجنباً للمخالفات وضرورة التواصل المستمر مع الشرطة عبر الرقم 901 عبر «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي.

كما أشار اللواء الغيثي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن المتسولين وعدم التعاطف معهم،والذين يتمركزون بالقرب من المصليات والمساجد والمراكز التجارية، والتواصل مع الشرطة عبر الرقم 901 أو عبر التطبيق، حيث يبلغ زمن الانتقال من دقيقتين إلى 3 دقائق من أقرب دورية.

وأفاد العميد سيف مهير المزروعي، أن مخالفات الكمامات يجب أن تكون حضورية وفي حالة وجود أي مخالفات محررة غيابياً يجب على الأشخاص مراجعة فروع الإدارة العامة للمرور أو أي من مراكز الشرطة، ويمكن التظلم عبر تطبيق شرطة دبي لاتخاذ اللازم، مؤكداً أنه لا تحرر أي مخالفة لقائدي المركبات في حالة عدم ارتداء السائق للكمامة شريطة أن يكون بمفرده.

ونوّه العميد سيف المزروعي بأن الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل التابعة للشركات يجب ألا تزيد على 50% للباص أو السيارة المملوكة للأفراد مع الالتزام بارتداء الكمامات لكافة ركاب السيارة.

منوهاً بأنه بالنسبة للعدد المسموح به لأفراد العائلة الواحدة غير محدد، أما في حالة وجود ركاب ليسوا من نفس العائلة لا يسمح إلا بـ3 ركاب بالإضافة إلى السائق في السيارات الصغيرة فيما يسمح بـ4 أشخاص بالإضافة إلى السائق في السيارات الكبيرة سعة 7 ركاب.

لفت العقيد الدكتور حسن سهيل إلى أنه تم «إطلاق مبادرة شواطئ آمنة»، وأن هناك فرقاً خاصة لتأمين الشواطئ في دبي البالغ الممتدة على مساحة 13 ألفاً و933 كيلومتراً وعددها 9 عبر 24 دورية أمنية و21 دورية بحرية، وتوفير 169 منقذاً تابعاً للشرطة وللبلدية، و18 دراجة هوائية، و12 دورية إنقاذ، و6 دراجات مائية، 85 دورية راجلة، منوهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الشواطئ.

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