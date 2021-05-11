استمرار خدمات ترخيص شرطة أبوظبي في العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

حددت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مواعيد العمل في عيد الفطر المبارك، مؤكدة استمرارية تقديم خدماتها من خلال القنوات الرقمية ومحطات الفحص الفني في عطلة العيد السعيد للتسهيل على المتعاملين بتوفير الخدمات لهم.وتكون مواعيد عمل مكاتب «طارش» والتأمين في مبنيي السلامة أبوظبي، ومركز عالم السيارات في الشامخة، من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساء ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، فيما ستفتح في نفس المواعيد مكاتب التأمين في مبنى السلامة بفلج هزاع في العين ومدينة زايد بالظفرة.

أما مواعيد العمل في مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة فتكون على مدار 24 ساعة في مباني السلامة أبوظبي، وفلج هزاع بمدينة العين، فيما يكون العمل في مركز الفحص الفني في مباني «السلامة» البطين العين وعالم السيارات أبوظبي ومدينة مدينة زايد في الظفرة من الثانية بعد الظهر ولغاية العاشرة مساء، خلال يومي الثاني والثالث من أيام عيد الفطر المبارك.

ومواعيد عمل مراكز الفحص الفني الثقيل «أمان» في مصفح أبوظبي ومزيد بالعين ومدينة زايد بالظفرة تبدأ من العاشرة صباحاً ولغاية 10 مساء خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت المديرية أن خدماتها عبر القنوات الرقمية ستكون متاحة في جميع الأوقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز