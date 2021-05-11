«إقامة دبي» تدعو لاستخدام التطبيقات الذكية في الإجازة

المصدر: (دبي - البيان)

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المتعاملين كافة إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA DUBAI المتوافر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني smart.gdrfad.gove.ae، في إنجاز معاملاتهم في عطلة عيد الفطر السعيد التي ستصادف 29 رمضان إلى 3 شوال. منوهة بأن مراكز آمر ستكون مغلقة في فترة عطلة العيد نفسها.

وأشارت الإدارة إلى أنه بإمكان المتعاملين الاستفسار عن معاملاتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مركز سعادة المتعاملين 24/7 في مطار دبي الدولي مبنى 3 سيعمل في العطلة لاستقبال الحالات المستعجلة فقط، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين ولضمان صحة وسلامة الجميع في العيد.

وهنأ اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

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