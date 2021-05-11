طقس العيد يميل للحرارة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس العيد (خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري) مائلاً للحرارة بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً ومعتدلاً ليلاً، ورطباً على السواحل في ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصةً صباح الأربعاء، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يومي الجمعة والسبت.

والرياح شمالية غربية نهاراً تتحول إلى جنوبية غربية ليلاً، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على: السواحل والجزر 34 ـ 38 والمناطق الداخلية 38 ـ 43 والمناطق الجبلية 25 ـ 32 درجة مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة على: السواحل والجزر 23 ـ 28 المناطق الداخلية 19 ـ 26 والمناطق الجبلية 17 ـ 25 درجة مئوية.

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