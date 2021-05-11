حملات يومية مكثفة لـ «تدوير» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أنهى مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، استعداداته لاستقبال عيد الفطر، بخطة عمل متكاملة وذلك استكمالاً لجهوده الحثيثة التي بذلها خلال شهر رمضان، والتي شهدت تطبيق خطة محكمة غطت كافة أرجاء إمارة أبوظبي، وتضمنت تقديم خدمات جمع ونقل النفايات الصلبة وأعمال النظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة، وحجز الحيوانات السائبة خلال وبعد الشهر الفضيل وعيد الفطر.

وتواظب فرق المركز على تنفيذ حملاتها اليومية التي ستكون أكثر تركيزاً وكثافة خلال عيد الفطر، وستشمل عدداً من المواقع الرئيسية والمهمة، إضافة إلى المواقع التي يتم خدمتها بشكل دوري ويومي، وتركز فرق العمل الميدانية في مركز أبوظبي لإدارة النفايات على تكثيف جهودها في فترات الذروة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على المصليات والأماكن العامة والحدائق والمراكز التجارية وغيرها.

وتحظى الصحة العامة وسلامة المجتمع بأهمية قصوى في خطة «تدوير» نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها الدولة وكافة مناطق العالم، نتيجة تفشي فيروس «كورونا»، والذي فرض متطلبات لم تكن معهودة من قبل، ويوفر المركز على مدار الساعة خلال العيد فرقاً متخصصة للطوارئ تقتصر مهامها على استلام وتنفيذ طلبات الخدمة الواردة من الجمهور، إضافة إلى تقديم خدمات المكافحة وجمع النفايات في المناطق الرئيسية.

فرق

وخلال عيد الفطر، تستمر فرق النظافة التابعة للمركز في عملها على مدار الساعة، حيث يتم خدمة الإمارة يومياً بواسطة 3.739 عاملاً، يعملون على فترتين يومياً، ويتم توزيع العمال في المناطق العامة ومصليات العيد والأسواق والحدائق العامة لساعات عمل إضافية وفق قوانين العمل المعمول بها لتقديم خدمات الكنس اليدوي والتلقيط، كما يتم خلال العيد تشغيل عدد إضافي من الآليات تبلغ 74 آلية لجمع النفايات.

أما على صعيد مكافحة آفات الصحة العامة، فتقدم فرق العمل التابعة للمركز خدمات مكافحة آفات الصحة العامة في المناطق الرئيسية وأهمها المسالخ الحكومية والحدائق والأسواق العامة. ويتم خلال فترة العيد التعامل مع 87 حديقة عامة، 1876 مسجداً ومصلى للعيد، 17 مسلخاً، 55 دورة مياه عامة.

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