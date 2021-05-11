عبدالله النعيمي يتفقد سلاسل توريد المواشي في سوق الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، سوق الشارقة الجديد للمواشي، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء الخارجية والداخلية، ورفع كفاءة خدمات الفحص والإفراج عن الإرساليات.

ورافق معاليه خلال الزيارة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والتقى معاليه خلال الزيارة محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في مؤسسة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس حامد الزرعوني، المدير التنفيذي - إدارة الأصول، وعبدالله الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي.

وشملت الزيارة تفقد مرافق السوق بما يضمه من محال لبيع المواشي الحية والدواجن، والحظائر المرفقة بها، بالإضافة إلى مركز الفحص والمختبرات الملحقة بالسوق.

وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء يمثل أولوية استراتيجية تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة عبر العديد من الجهود وفي اتجاهات عدة بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: تمثل استمرارية ومرونة سلاسل التوريد الخارجية والداخلية أهم أركان منظومة العمل التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على تعزيز تنسيقها وتعاونها الدولي لزيادة عدد الأسواق التي يتم الاستيراد منها، كما تعمل في الوقت نفسه على رفع كفاءة مراكز الحجر الصحي والفحص والمختبرات في منافذ الدولة لضمان سرعة وكفاءة عمليات فحص الإرساليات الواردة.

تنوع

يضم سوق الشارقة الجديد للمواشي 141 متجراً لبيع الأغنام مزوّدة بحظائر تتسع لـ6200 رأس، و26 محلاً لبيع المواشي تتسع لـ2288 رأساً من الماشية، و12 متجراً لبيع الجمال تتسع لـ880 رأساً من الجمال، و74 محلاً لبيع الدواجن.

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