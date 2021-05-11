خدمات زكاتي الفطر والمال على «دبي الآن»

المصدر: دبي - نورا الأمير

كشفت هند النعيمي، مديرة خدمات «دبي الآن» في دبي الذكية عن إطلاق دبي الذكية خدمة «زكاة المال»، و«زكاة الفطر» ضمن سلسلة خدمات فئتي «التبرعات» و«الإسلام» على تطبيق «دبي الآن»، التطبيق الذكي الشامل لجميع خدمات حكومة دبي بالتعاون والشراكة مع «صندوق الزكاة في الإمارات».

ويوفر التطبيق للمتعامل إمكانية المساهمة في مجموعة واسعة من المشاريع الإنسانية والخيرية على مستوى إمارة دبي والدولة، ومن أبرز هذه المشاريع «حملة 100 مليون وجبة»، إلى جانب مبادرات، «درهم الخير»، و«تبرعات كوفيد 19»، كذلك «نور دبي» ومشاريع أخرى. وأفادت مديرة خدمات «دبي الآن» أن الخدمة الجديدة المدرجة تتيح إمكانية حساب قيمة زكاة المال المستحقة وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك إخراج الزكاة بشكل كامل أو أداء جزء منها.

بالإضافة إلى خدمة «تبرع بوجبات إفطار صائم وزكاة الفطر» بالتعاون مع جمعية دار البر وغيرها من الخدمات، مشيرة إلى أن «دبي الذكية» تسعى من خلال إضافة الخدمة الجديدة إلى توفير خدمات شاملة للمتعاملين في إمارة دبي، تلبي احتياجاتهم، وتغطي كل جانب من جوانب حياتهم اليومية، ومتاحة لهم على مدار الساعة ومن أي مكان يتواجدون فيه.

تعاون

وذكرت النعيمي أن «دبي الذكية» تتعاون مع قائمة من الجمعيات والجهات الخيرية ضمن خدمات تطبيق «دبي الآن» مع أكثر من 30 جهة، وتضم جهات ذات علاقة بتقديم خدمات تتعلق بفئتي التبرعات والإسلام في التطبيق مثل: صندوق الزكاة، جمعية دار البر، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جمعية بيت الخير، أوقاف دبي، مؤسسة الجليلة.

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