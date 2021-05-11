بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت الإجراءات

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات، تتضمن: مقهى وصالوناً ومغسلة ومؤسسة غذائية، وذلك بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية ومسافات التباعد الاجتماعي والاكتظاظ.

وبحسب التقرير اليومي للرقابة على المؤسسات نفذ مفتشو بلدية دبي خلال يوم أمس الأول 2344 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة مؤسسة واحدة وتوجيه 21 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2318 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتشمل اشتراطات ملزمة من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

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