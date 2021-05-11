1200 سرير في المستشفى الميداني في «دبي باركس»

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، في احتواء جائحة «كوفيد 19»، حيث تم تأسيس شبكة قوية من المستشفيات الميدانية التي تقدم خدمات استثنائية تصدت للمرض ووفرت الرعاية اللازمة للمصابين.

وجاء إنشاء المستشفى الميداني في دبي باركس تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لضمان تلبية احتياجات المجتمع، واستكمالاً لجهود مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة.

دعم

وقال الدكتور محمد نور السعيد، أحد الأطباء العاملين في المستشفى: إن مستشفى دبي باركس آند ريزورتس الميداني في دبي، تم تجهيزه بالكامل تحسباً لأي تغيرات على الوضع الوبائي وما زال بفضل الله خالياً من أي مريض.

لافتاً إلى أن المستشفى يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع، ويضم 1200 سرير منها 50 سريراً مخصصة لحالات العناية المركزة، بالإضافة إلى المختبرات المتقدمة المتوفرة في الموقع لخدمة المرضى، ويقدم الخدمات في المستشفى 120 طبيباً، و390 ممرضة، و58 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

وجاء إنشاء المستشفى الميداني بتوجيهات من القيادة الرشيدة ضمن عدد من المستشفيات الميدانية في الدولة، وذلك ضمن الجهود التي تم اتخاذها لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.

حلول وقائية

وأضاف: تعكس المستشفيات الميدانية، الاستباقية والمرونة الوطنية في ابتكار حلول وقائية للتعامل مع الفيروس، وفق منظومة من الإجراءات التي تضمن رفع معدلات الاستجابة والسيطرة على الوباء بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن افتتاح المستشفى الميداني في دبي باركس، جاء ضمن إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية في مدن الدولة كافة، التي تنفذها شركة «صحة» لتوفير تجربة عالمية المستوى للمرضى.

حيث تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمرافق التي تلبي احتياجات المرضى، وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في التصدي للأزمة الراهنة التي تعاني منها مختلف دول العالم والناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤكد جاهزية الدولة للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الاحتمالات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة وصحة الجميع واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها في مختلف إمارات الدولة ولفت إلى أن المستشفى مخصص لاستقبال حالات «كوفيد 19» الحرجة والمتوسطة، حيث يستقبل أي شخص مصاب بالفيروس ويحتاج إلى العلاج.

جاهزية

أكد الدكتور محمد السعيد أن إنشاء المستشفى الميداني في دبي باركس جاء ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لاتخاذ أفضل التدابير لتعزيز جاهزية التصدي للوباء والحفاظ على صحة سكانها.

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