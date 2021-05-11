إصابات «كورونا» تواصل الانخفاض.. و517 ألف حالة شفاء في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» انخفاضها مع تسجيل 1507 حالات إصابة جديدة مقارنة بـ 1572 حالة سجلت أول من أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة لـ 537524.

فحوصات جديدة

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 142.603 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 1476 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 517805 حالات.

كما أعلنت عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1615 حالة. وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 40414 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 11,186,348 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 113.10 جرعة لكل 100 شخص.

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